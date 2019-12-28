До пяти лет лишения свободы может получить женщина из Иркутской области, убившая собственного ребенка. Обвиняемая не состояла на учете в женской консультации и родила дома, после чего избавилась от новорожденного, оставив его в заброшенном гараже.

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение 36-летней женщине, подозреваемой в убийстве собственного новорожденного ребенка, об этом в субботу, 28 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства по Иркутской области.По данным следствия, 13 апреля текущего года в заброшенном гараже в поселке Мегет Ангарского района был обнаружен труп новорожденного младенца."У женщин, проживавших в данном населенном пункте, а также временно находившихся в Мегете, следователями СКР были получены более 500 образцов ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребенка", — отметили в СК РФ.Подозреваемая была задержана, после чего призналась в совершении преступления, рассказав, что не состояла на учете в женской консультации и родила дома.Затем она осознанно избавилась от малыша. Ее поступок был квалифицирован, как "Убийство матерью новорождённого ребенка" – именно по этой статье УК РФ было возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до пяти лет.