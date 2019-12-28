Муж Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящем разводе с певицей. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой.

Муж Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящемразводе с певицей. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой.Спортсмен высказался в своем "Инстаграм". Он отметил, что хочетвнести ясность в скандальную историю, чтобы она не обрастала слухами."Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всюжизнь. Но не всегда это получается. Я очень рад, что в моей жизни были этиотношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле заэто. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет винытретьих лиц, обстоятельств или событий", – написал экс-избранник Пелагеи. Ондобавил, что у них не получилось сохранить семью, но они всегда будут помогатьдруг другу.О том, что семья потерпела крах, ранее сообщила сама Пелагея. Своерешение о расставании с Телегиным певица сообщила через своих представителей.26 Дек 2019 в 2:31 PST"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мыделаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этомнаша история закончилась", – опубликовали признание ее агенты. Отметим,что в Сети появилась информация о том, что хоккеист изменял исполнительнице.Напомним, что поклонники пары занимают сторону . Около двухмесяцев назад Ивана Телегина увидели с любовницей. Пара появилась на премьереспектакля Crave. Спутницей спортсмена стала известная светская львицаМария Гончар.