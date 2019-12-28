Муж Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящем
разводе с певицей. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой.
Муж Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящем
разводе с певицей. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой.
Спортсмен высказался в своем "Инстаграм". Он отметил, что хочет
внести ясность в скандальную историю, чтобы она не обрастала слухами.
"Все мы мечтаем встретить одного человека и прожить с ним всю
жизнь. Но не всегда это получается. Я очень рад, что в моей жизни были эти
отношения. У нас есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за
это. Но двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины
третьих лиц, обстоятельств или событий", – написал экс-избранник Пелагеи. Он
добавил, что у них не получилось сохранить семью, но они всегда будут помогать
друг другу.
О том, что семья потерпела крах, ранее сообщила сама Пелагея. Свое
решение о расставании с Телегиным певица сообщила через своих представителей.
26 Дек 2019 в 2:31 PST
"Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы
делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом
наша история закончилась", – опубликовали признание ее агенты. Отметим,
что в Сети появилась информация о том, что хоккеист изменял исполнительнице.
Напомним, что поклонники пары занимают сторону . Около двух
месяцев назад Ивана Телегина увидели с любовницей. Пара появилась на премьере
спектакля Crave. Спутницей спортсмена стала известная светская львица
Мария Гончар.