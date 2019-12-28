Змею-безбилетницу отправили в зоопарк Липецка. Необычного пассажира сняли с поезда на станции Елец. Хозяев 15-сантиметровой розовой змеи найти не удалось. Если они так и не объявятся, то путешественница останется в Липецке.

Змею-безбилетницу отправили в зоопарк Липецка. Необычного пассажира сняли с поезда на станции "Елец". Хозяев 15-сантиметровой розовой змеи найти не удалось. Если они так и не объявятся, то "путешественница" останется в Липецке.Змею обнаружили в поезде "Санкт-Петербург -Волгоград", сообщают "Вести Липецк". Пресмыкающееся сняли с поезда и отправили в ветеринарную клинику. После осмотра врача, было решено разместить змею в Липецком зоопарке на ПМЖ. К слову, там уже в курсе и ждут нового постояльца. Директор Липецкого зоопарка Александр Осипов выяснил, что это молодой маисовый полоз, неядовитый и неприхотливый. "Нужен ли ей карантин, пока неизвестно. Будем обследовать и принимать решение", — отметил директор зоопарка.