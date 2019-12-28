В Сети набирает обороты скандал с малолетним сыном Ксении Собчак и Максима Виторгана. Пользователи требуют лишить знаменитостей родительских прав.

В Сети набирает обороты скандал с малолетним сыном Ксении Собчак и Максима Виторгана. Пользователи требуют лишить знаменитостей родительских прав.Не так давно юного Платона решили начать приучать к занятиям спорта. В качестве основных занятий родители выбрали для мальчика горные лыжи, чем Виторган поспешил поделиться с поклонниками. Он опубликовал кадр, на котором ребенок позирует в полной экипировке на снежном склоне горы."Первый раз)" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написал Максим в своем инстаграм-аккаунте. Фотографию он опубликовал в разделе сториз.Казалось бы, занятия спортом должны благотворно повлиять на детский растущий организм, однако поклонники актера пришли в ярость от увиденного. Они тотчас же разразились резкой критикой в адрес звезды отечественного шоу-бизнеса, отмечая, что подобные экстремальные занятия не рассчитаны на маленьких детей."Свою жизнь не ценят, но зачем ребенка в это вовлекать?", "А ничего, чтогорные лыжи являются одним из самых опасных видов спорта?", "Народгибнет, а они маленького ребенка заставляют этим заниматься", "Возмутительно, таких надо лишать родительских прав", – передает слова шокированных подписчиков "".16 Дек 2019 в 3:42 PST