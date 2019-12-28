Злоумышленник, работавший в автосервисе управляющим, воспользовался ключами и документами от автомобиля, тайно его похитил, продал, а денежные средства использовал в личных целях...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 33 –летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.
В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы поступило заявление от 39-летнего мужчины. Он сообщил, что отогнал в автосервис на ремонт принадлежащий ему автомобиль марки «Ниссан». Однако приехав в назначенное время забрать автомобиль, он его в автосервисе не увидел, а управляющий перестал выходить на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, житель Московской области.
Установлено, что злоумышленник, работавший в автосервисе управляющим, воспользовался ключами и документами от автомобиля, тайно его похитил, продал, а денежные средства использовал в личных целях.
Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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