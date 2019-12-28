В связи со смертью художественного руководителя Современника Галины Волчек в театре решили внести изменения в текущий репертуар.

В связи со смертью художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре решили внести изменения в текущий репертуар.Заявленные на 27, 28 и 29 декабря спектакли "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры" состоятся, как и было запанировано."Каждый из вас, кто будет в эти вечера в зале, и каждый из нас, кто выйдет на сцену, соприкоснется с той невероятной любовью к людям, которую Галина Борисовна передавала через каждый актерский жест, каждую мизансцену. И в эти дни мы будем играть спектакли в честь Галины Волчек", — говорится на сайте театра.При этом 30 декабря спектакль "С наступающим" будет отменен. Как пояснили в "Современнике", играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно. В театре надеются на понимание зрителей.Галина Волчек была художественным руководителей театра "Современник" с 1972 года. В кино известна ролями в фильмах "Дон Кихот", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля", "Русалочка" и "Тевье-молочник".26 декабря 2019 года она скончалась в столичной клинике, куда ранее была госпитализирована с воспалением легких. Гражданская панихида пройдет в "Современнике" 29 декабря в 11 часов. Затем Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище.