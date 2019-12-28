В противостоянии тёплых и холодных воздушных масс на территории европейской части России победителей пока не ожидается. Небольшие заморозки снова будут сменяться оттепелью, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В противостоянии тёплых и холодных воздушных масс на территории европейской части России победителей пока не ожидается. Небольшие заморозки снова будут сменяться оттепелью, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве в субботу осадки в виде дождя с мокрым снегом днем 0…-2°, в воскресенье -4…-5°, без существенных осадков.В Санкт-Петербурге в субботу -1…-3°, небольшой снег, в воскресенье на градус-другой прохладнее, без осадков.На Русском Севере в субботу морозно, в воскресенье Ђ потеплеет. В Мурманске в субботу -7…-9°, в воскресенье к вечеру оттепель до +2°. В Архангельске в субботу около -10°, в воскресенье -3…-5°, в Сыктывкаре в субботу -17…-19°, в воскресенье не ниже -11°.В Черноземье похолодает, местами пройдут небольшие осадки. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу +1…+3°, в воскресенье -3…-5°.На Поволжье заметных изменений в характере погоды не произойдёт. На фоне высокого атмосферного давления осадков здесь не ожидается, а температура, в основном, будет соответствовать климатической норме. В Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске и Самаре -9…-12°. В Волгограде около 0°, в Астрахани +4…+6°.На юге похолодает, но температура в большинстве регионов останется положительной. В Ростове-на-Дону +2…+4°, в Краснодаре +7…+9°, в воскресенье пройдет небольшой дождь. В Сочи до +12…+14°, в Симферополе и Ялте +5…+8°, кратковременные дожди.Похолодание на Урале будет сопровождаться небольшими снегопадами. В Екатеринбурге и Челябинске в субботу около -5°, в воскресенье не выше -15°.В Западной Сибири будет морозно. В Омске -17…-19°, в Новосибирске в субботу -20…-25°, воскресенье потеплеет до -12°.На юге Дальнего Востока погоду будет определять циклон. В его тыловой части местами пройдут небольшие снегопады. В Хабаровске -19…-21°, во Владивостоке в субботу -5…-8°, в воскресенье -1…-3°.