Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями. Полицейские вручили им билеты на представления...

В полицию обратились 18 родителей несовершеннолетних с заявлениями о совершении мошеннических действий. Потерпевшие рассказали, что увидели в смс-оповещениях социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене. Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчетный счет денежные средства. Однако оплаченные билеты не были получены.Среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу задержали подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя приезжая.Отделом дознания отдела МВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В здании окружного Управления начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов и начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин вручили родителям, обратившимся в органы внутренних дел, билеты на новогоднее представление, которое состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Восьмилетней Ане, которая вместе с мамой пришла в Управление, Полицейский Дед Мороз и Снегурочка подарили билет на Главную елку страны.Сотрудники полиции предупреждают граждан быть бдительными при покупке товаров и получении услуг в сети Интернет либо посредством получения смс-оповещений. Предложения слишком выгодной цены должны насторожить взрослых. Прежде чем совершать сделки купли-продажи, следует проверить информацию о продавце, внимательно изучить сайты и другие предложения. Будьте бдительны.В случае совершения противоправных действий немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или позвоните по «горячей линии» органов внутренних дел - «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18