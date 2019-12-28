Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей эстонской коллеге - канцлеру права Юлле Мадизе - с просьбой оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов портала Sputnik Эстония на безопасность и благоприятные условия работы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей эстонской коллеге — канцлеру права Юлле Мадизе — с просьбой оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов портала Sputnik Эстония на безопасность и благоприятные условия работы.Ранее журналисты Sputnik получили от руководства эстонского Департамента полиции и погранохраны письма с угрозой возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января 2020 года они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня".Обосновываются эти действия санкциями Евросоюза, введенными против ряда юридических и физических лиц в России в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов.К российскому омбудсмену обратился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, передает РИА Новости. По словам Татьяны Москальковой, ситуация с сотрудниками МИА "Россия сегодня" в Эстонии вызывает обеспокоенность. Она рассчитывает, что в соответствии с международными нормами свободы слова эстонские власти должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за их профессиональную деятельность.За преследованиями российского информационного агентства "Спутник" в Эстонии, власти которой безосновательно угрожают уголовными делами журналистам, стоят британские кураторы. Об этом рассказали на днях в МИД России. Официальный представитель министерства Мария Захарова присоединилась к акции по поддержке журналистов "Спутника" и провела брифинг в фирменной жилетке агентства, нападки на которое она назвала травлей.По словам высокопоставленного источника в Москве, информация о причастности британских кураторов к действиям эстонских властей будет учтена для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.По словам президента РФ Владимира Путина, Россия будет делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других государствах. Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии "воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ", отметив, что это может негативно повлиять на свободу слова.