Сотрудник правоохранительных органов и водитель получили травмы в результате серьезной аварии на трассе в Техасе. Причиной столкновения стал сильный туман, ухудшивший видимость и сбивший с толку автомобилистов.

В Сети опубликованы кадры массовой аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 27 декабря, на трассе неподалеку от города Лаббок в штате Техас на юге США.Все началось с того, что несколько автомобилей столкнулись в условиях плохой видимости, обусловленной сильным туманом. На место ДТП прибыли полицейские и сотрудники дорожной службы, попытавшиеся организовать движение на аварийном участке.В тот момент, когда несколько стражей порядка энергичными жестами пытались заставить автомобилиста проследовать мимо места столкновения, из тумана внезапно появилась фура.Судя по всему, стоящие на проезжей части машины стали сюрпризом для водителя грузовика. Он столкнулся с несколькими автомобилями и вырулил на обочину.После совершения этого маневра фура не устояла на колесах и завалилась на бок, накрыв машину, в салоне которой находился человек.Как сообщают СМИ, в результате инцидента травмы получили два человека – сотрудник полиции и один из водителей. Оба пострадавших были доставлены в больницу.В общей сложности участниками нескольких столкновений, произошедших на этом участке автострады, стали восемь автомобилей.