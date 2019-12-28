Мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные о замеченном у границ Крымского полуострова американском стратегическом беспилотнике RQ-4B-40 Global Hawk. Он был отправлен с авиабазы НАТО на Сицилии.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные о замеченном у границ Крымского полуострова американском стратегическом беспилотнике RQ-4B-40 Global Hawk. Он был отправлен с авиабазы НАТО на Сицилии.Дрон с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 пролетел над линией разграничения в Донбассе, а затем – над черноморским побережьем России.22:00 мск.Работу закончил отравился на аэродром базирования. pic.twitter.com/rVyXvId7mh— PlaneRadar (@ua4wiy_) December 28, 2019Вопреки призывам российского Минобороны Пентагон регулярно посылает разведывательные аппараты в Крым, Краснодарский край, к российским базам в Сирии и Балтийскому морю, передает РИА Новости.