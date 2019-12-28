Известная телеведущая отправилась отдыхать на тайский остров Самуи. Однако подписчики возмутились, что она не взяла с собой дочь.

Известная телеведущая отправилась отдыхать на тайский остров Самуи. Однако подписчики возмутились, что она не взяла с собой дочь.В своем инстаграм-аккаунте Дана Борисова поделилась фото, сделанными на популярном курорте. На одной из них запечатлена местная женщина, внешность которой вызывает подозрения. Сама звезда предположила, что ранее она выглядела, мягко говоря, иначе.После этого Борисова сделала селфи в одном из ресторанов острова, под которым ответила на вопросы подписчиков. Многие из них касались ее ссоры с 12-летней дочерью Полиной, после которой девочка . Подписчики выражали негодование тем, что звезда не взяла с собой ребенка на отдых.Дана Борисова призналась, что малышка не только решила жить раздельно, но и заблокировала ее в телефоне и социальных сетях. Она попросила всех, кто избежал "бана" передать ее дочери послание.27 Дек 2019 в 5:44 PST"Передайте, ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ И НЕ ОБИЖАЮСЬ", – написала ведущая.Многие фолловеры поддержали женщину, отметив ее вежливое общение даже с теми, кто желает зла. Они выразили надежду, что мать и дочь вскоре помирятся."Да отстаньте вы от нее. Она прекрасная. Дочь потом все поймет. Удачи вам Дана во всем", – так поддерживали Дану пользователи.