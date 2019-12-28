Взяв сумку с 6 млн рублей, мужчины зашли в отделение банка, а затем скрылись в неизвестном направлении...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем грабежа.В полицию поступило заявление от 40-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять деньги по его документу. Около одного из банков в центре Москвы потерпевший передал сумку с денежными средствами своему знакомому, который якобы для безопасности пришел с приятелем. Взяв сумку с деньгами, мужчины зашли в отделение банка, а затем скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых – 28-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъята часть похищенных денег в размере 3 миллионов рублей.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60