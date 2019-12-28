Пошли по скользкому пути украинского раскола - депутаты правящей партии Черногории под покровом ночи узаконили изъятие имущества канонической Сербской православной церкви в пользу никем не признанной автокефалии. Тех, кто был против — прямо из зала заседаний увезла полиция. На улицах больше 100 тысяч верующих готовы защищать святыни.

Пошли по скользкому пути украинского раскола — депутаты правящей партии Черногории под покровом ночи узаконили изъятие имущества канонической Сербской православной церкви в пользу никем не признанной автокефалии. Тех, кто был против — прямо из зала заседаний увезла полиция. На улицах больше 100 тысяч верующих готовы защищать святыни.Туристы с трудом передвигаются по улицам курортных зон. Автомобильные пробки, полицейские кордоны, металлические заграждения и зажженные свечи. Протестуют миряне, священники и монахи. Ночью — уличные потасовки, полиция избила дубинками епископа Диоклийского Мефодия."Они могут применить силу, чтобы выгнать нас из здания Скупщины, но добровольно мы не уйдем. Мы готовы погибнуть за нашу церковь!" – говорит седой мужчина.В Скупщине — так называется черногорский однопалатный парламент — тоже драки.Попытка оппозиции бойкотировать голосование — провалилась. 22 несогласных депутата отправились в тюремные камеры. И уже тогда в полном единодушии правящая коалиция из 45 законодателей в три часа ночи голосует за скандальный закон о свободе вероисповедания."Я гарантировал, что этот закон не имеет какой-то скрытой повестки, это закон, который необходим цивилизованному и демократическому обществу", — заявил Душко Маркович, премьер-министр Черногории.100 тысяч человек, которые вышли на улицы едва ли не всех черногорских городов, думают иначе. Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории. У церкви отберут 650 святынь, в числе которых монастырь Острог, находящийся в живописных скалах, оберегающий мощи Василия Острожского, чудотворца.Еще одна святыня за которую верующие готовы сражаться — десница Иоанна Крестителя. Ее в ХVIII веке перевезли в Россию с Мальты, после революции она оказалась в Югославии. А теперь, как полагает оппозиция, реликвии вообще могут уйти с молотка."Все наши святыни становятся предметом торговли. В законе сказано, что три человека могут организовать церковь, значит, полностью открыта дорога для сект, теперь сатанисты могут основать церковь и войти в храмы", — говорит Марина Йочич, депутат Скупщины от Демократического фронта.Но пока иерархи ЧПЦ — неканонической Черногорской православной церкви — потирают руки. Им должны отойти святыни и монастыри."Правительство этой страны, пытаясь отобрать храмы у канонической церкви, предлагает их потом передать своим, местным раскольникам, у которых нет вообще никакой поддержки в народе", — сообщил протоиерей Игорь Якимчук, секретарь внешних церковных связей Московского патриархата.Церковь эта, никем непризнанная, с 1993 года добивается автокефалии и находится в тесном контакте с так называемой православной церковью Украины, той, что Константинополь недавно даровал томос. Все это порождает раскол в церкви и обществе."Раскол в Черногории, к сожалению, уже давно существует. Там так же, как и на Украине существует раскольническая Черногорская православная церковь, которая находилась в сношениях украинскими раскольниками", — констатировал Владислав Петрушко, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.Предложенные церковью поправки в закон о религии, правительство отвергло. Президент Черногории обвинил духовенство в попытке установить религиозную монополию, и пообещал добыть для ЧПЦ автокефалию, по примеру Украины.Как и Украина, Черногория пытается стать частью Евросоюза, и в этом уже продвинулась гораздо дальше. В стране ходит евро, в позапрошлом году ее приняли в НАТО, в 2014 году Черногория как кандидат в ЕС присоединилась к антироссийским санкциям.