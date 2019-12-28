Мэр Нью-Йорка распорядился усилить полицейские патрули в еврейских районах города на время празднования Хануки. Об этом он сообщил у себя в Twitter. Решение принято после серии нападений на почве национальной ненависти.

Мэр Нью-Йорка распорядился усилить полицейские патрули в еврейских районах города на время празднования Хануки. Об этом он сообщил у себя в Twitter. Решение принято после серии нападений на почве национальной ненависти.По данным полиции, за последний год только в Нью-Йорке произошло около 200 таких случаев. Однако антисемитские настроения фиксируются по всей стране.В начале декабря в штате Нью-Джерси группа людей напала на кошерный рынок. В результате погибли четыре человека — полицейский и трое гражданских, напоминает телеканал "Россия 24".