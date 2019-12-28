Праздничная атмосфера воцарилась в Культурном центре московского Главка, где прошло несколько праздничных мероприятий для детей правоохранителей...

До встречи нового года осталось меньше недели. Праздничная атмосфера воцарилась в Культурном центре московского Главка, где прошло несколько праздничных мероприятий для детей правоохранителей, подготовленные руководством столичной полиции, МВД России, а также благотворительным фондом «Щит и Лира».Новый год — время чудес, которое все с нетерпением ждут. И традиционно, в преддверии новогодних праздников, правоохранители Москвы провели множество интересных мероприятий для детей сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также из многодетных семей.Перед началом представлений гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои. Вместе с ребятами они пели песни и водили хоровод.На одном из мероприятий, прежде чем артисты вышли на сцену, гостей поздравил врио начальника УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Виктор Гармидер: «Ежегодно мы с вами собираемся в канун новогодних праздников. Уверен, что будем продолжать это еще многие годы. Сегодня в этом зале главный зритель – это вы, дети сотрудников органов внутренних дел. Надеюсь, что подготовленные представления вам понравятся».На сцене разворачивалась настоящая новогодняя сказка. Многим зрителям сюжеты представления знакомы уже давно, они читали о них в книгах, кому-то просто рассказывали родители, но именно через такие истории появляется возможность объяснить детям, что такое добро и зло, сострадание и дружба.После красочных представлений организаторы вручали детям сладкие подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве