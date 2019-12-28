В Москве полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, продававшую билеты на несуществующие новогодние представления для детей.

В Москве полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, продававшую билеты на несуществующие новогодние представления для детей. "Выгодные" предложения 46-летняя приезжая предлагала через смс-оповещения социальной сети.18 родителей несовершеннолетних перевели на указанный счет деньги, но билеты не получили. По их заявлению отдел МВД России по московскому району Кузьминки возбудил уголовное дело, а оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.От действий мошенницы пострадали многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологией. Им подарили билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.