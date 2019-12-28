В Нижнегорском районе Крыма собака бойцовой породы искусала девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Нижнегорском районе Крыма собака бойцовой породы искусала девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.По словам источника РИА Новости в экстренных службах региона, в больницу ребенок поступил с многочисленными укусами. Госпитализацию мальчика в Республиканскую детскую клиническую больницу подтвердили в Минздраве Крыма.По сообщению ведомства, пострадавший мальчик в тяжелом состоянии находится в травматолого-ортопедическом отделении. Он в сознании, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.В первых числах января ребенка планируется перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы (клинику Леонида Рошаля). С медучреждением уже согласована терапия, заказан специальный перевязочный материал, его доставят из Краснодара 28 декабря.По сообщению крымского Минздрава, угрозы жизни пострадавшего мальчика нет. Специалисты не исключают развития осложнений, однако врачи делают все необходимое, чтобы не допустить этого.