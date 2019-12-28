В вагоне электропоезда злоумышленник, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с пожилым человеком, а затем нанес ему ранения...

«Полицейский УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.К сотруднику полиции на платформе станции метро «Шаболовская» обратились граждане, вышедшие из вагона электропоезда. Очевидцы указали на мужчину, который по пути следования поезда нанес 73-летнему пенсионеру несколько ударов предметом, похожим на нож. Полицейский незамедлительно задержал подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубежья. Изъятый у него предмет, похожий на нож, направлен на экспертизу.Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.Установлено, что в вагоне по пути следования от станции метро «Ленинский проспект» до станции метро «Шаболовская» злоумышленник, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с пожилым человеком, а затем нанес ему ранения.По данному факту Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18