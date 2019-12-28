На территорию Высоко-Петровского мужского монастыря, который располагается в центре Москвы, пытался проникнуть неизвестный мужчина. Злоумышленник был вооружен ножом.

На территорию Высоко-Петровского мужского монастыря, который располагается в центре Москвы, пытался проникнуть неизвестный мужчина. Злоумышленник был вооружен ножом.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД, около 14:40 в правоохранительные органы поступила информация о конфликте между охранником храма и мужчиной. Неизвестный пытался проникнуть на территорию монастыря, при этом он вел себя неадекватно, а у него с собой имелся нож. При попытке охранника отобрать оружие у мужчины, злоумышленник ранил сам себя.В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Мужчина передан медикам. Мотивы его действий устанавливаются.