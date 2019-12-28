В субботу, 28 декабря, в результате столкновения маршрутки и КамАЗа в Омске семь человек получили травмы различной степени тяжести.

В субботу, 28 декабря, в результате столкновения маршрутки и "КамАЗа" в Омске семь человек получили травмы различной степени тяжести.Сообщение об аварии в районе Ленинградской площади поступило на пульт полиции в 7:40 по местному времени (4:40 по времени Москвы).Правоохранители выяснили, что водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с "КамАЗом".К врачам за помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, сообщает РИА Новости.