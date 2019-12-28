Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возвращено Химкинским городским судом в прокуратуру. Также по этому делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы Третьяков и партнеры адвокат Игорь Третьяков. Они обвиняются в хищении 300 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возвращено Химкинским городским судом в прокуратуру. Также по этому делу проходят руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвокат Игорь Третьяков. Они обвиняются в хищении 330 миллионов рублей.Как сообщил ТАСС адвокат Станислав Шостак, ходатайство государственного обвинителя о возврате дела прокурору в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворила судья Морозова. При этом для Лемешевского, Третьякова сохранена ранее продленная мера пресечения в виде содержания под стражей. Аверьянова пробудет под домашним арестом до 4 апреля 2020 года.По словам адвоката, произошло то, что и должно было произойти, поскольку обвинительное заключение было составлено с нарушением требований закона. Шостак отметил, что это изначально исключало возможность рассмотрения дела. Стороной защиты об этом было заявлено еще на первом заседании.По данным следствия, Лемешевский, Третьяков и Аверьянова за два года похитили 330 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Потерпевшей стороной признана госкорпорация "Роскосмос".