В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором. В перечислениях указаны такие заболевания, как вирусные, соматические, сердечные и многие другие заболевания. Но больше всего на себя обратил внимание пункт, в котором указаны гомосексуалисты и проститутки, поскольку они относятся к группе риска носителей ВИЧ.

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором. В перечислениях указаны такие заболевания, как вирусные, соматические, сердечные и многие другие. Но больше всего на себя обратил внимание пункт, в котором указаны гомосексуалисты и проститутки, поскольку они относятся к группе риска носителей ВИЧ.Замдиректор по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова объяснила, что такие ограничения обусловлены приказом федерального Минздрава, постановлением Главного государственного санитарного врача России.Действительно, данные указания присутствуют в приказе министерства от 2001 года, но дело в том, в 2008 году данная норма была изменена.Директор самарской службы крови Сергей Кузнецов прокомментировал "Интерфакс" ограничения. По его словам, они будут изменены на более мягкие. Формулировку скорректируют в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, но сущность представленной информации останется прежней.В федеральном законе "О донорстве крови и ее компонентов" гомосексуалисты не указаны как относящиеся к группе риска. В то же время в областной станции переливания крови не объяснили, как определяют среди потенциальных доноров, кто является гомосексуалом, а кто нет, сообщает "Другой город".