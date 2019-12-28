В пятницу, 27 декабря, власти Уругвая сообщили об изъятии контейнеров с 4,4 тонны кокаина в порту Монтевидео. Позднее в департаменте Сориано была изъята еще тонна наркотика. Стоимость партии превысила 1 миллиард долларов.

В пятницу, 27 декабря, власти Уругвая сообщили об изъятии контейнеров с 4,4 тонны кокаина в порту Монтевидео. Позднее в департаменте Сориано была изъята еще тонна наркотика. Стоимость партии превысила 1 миллиард долларов.Как уточнил руководитель таможни Уругвая, речь идет о крупнейшей в истории страны конфискации.Спрессованные брикеты кокаина весом 4417,7 килограмма в контейнерах с соевыми бобами должны были уйти в африканский порт Ломе (столица Того), передает РИА Новости.Немного позднее в результате совместной операции спецслужб в департаменте Сориано на юго-западе Уругвая (именно оттуда контейнеры прибыли в порт Монтевидео) удалось задержать владельцев погрузочной станции – отца и сына, а также изъять еще одну тонну кокаина.В текущем году это уже не первая крупная партия кокаина, которая была перехвачена в Уругвае или по пути из него. 20 ноября в порту Монтевидео правоохранители изъяли свыше 3 тонн, в августе при досмотре судна, которое следовало из Уругвая в Бельгию, в порту Гамбурга изъяли порядка 4,5 тонны. В мае во Франции был задержан частный самолет, который прилетел из международного аэропорта Карраско. На его борту было обнаружено 603 килограмма наркотика.