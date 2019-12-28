28.12.2019

2019-12-28 10:50:03

Владимирская тройка- декабрь, январь и февраль.

В тройке особая связь между лошадьми. Центральная лошадь - коренник, задает тон, он управляет остальными, показывает резвость. В этой тройке коренника зовут по -доброму Митя. Лошадей для троек выбирают спокойных, Митя еще молодой, поэтому иногда может пошалить, но всегда следит за остальными, пристяжные помогают нести тяжесть упряжки и ездоков.

Андрей Корчагин мастер - наездник:

- Лошади себя чувствуют в Русской тройке пристяжные, очень и очень свободно, немножко сложновато кореннику, но для этого выбирается лошадь спокойная.

Запрягать тройку -целая наука. Нужно учитывать характер лошадей, их особенности, Ирбис всегда идет слева, рассказывает наездник Андрей Корчагин. У каждой пристяжной свое место. Они привыкают идти слева или справа, так же, как люди привыкают писать левой или правой рукой.

Андрей Корчагин мастер – наездник:

- Самое главное , чтобы лошадь чувствовала себя спокойно,свободно, ничто ей не мешало, легко дышалось, легко тащилось. То есть легко свободно работалось, вот это вся наша задача.



Тройка- чисто русское изобретение. На Руси их начали использовали почтовые, это был самый быстрый способ доставить послание. Кстати , тройка развивала скорость до 50 км в час. На рубеже 19 и 20 веков тройку начал вытеснять автомобиль. Уникальные знания по особой Упряжи тройки были почти потеряны. Уже в советское время тройку воссоздал наш земляк - Владимир Фомин. Его тройки славились на весь мир, лошадей снимали во многих фильмах. Одна из самых известных картин - сказка "Морозко". Сейчас дело Владимира Фомина продолжают его ученики, Василий Минчев - один из них.

Василий Минчев наездник, начальник конно-спортивного комплекса:

- Процесс съездки он очень кропотливый, долгий. Одним месяцем это не обходится,подбираются все лошади к друг другу, что бы они по росту подходили и по характеру более-менее. Надо старается несколько вариантов, несколько лошадей подобрать, что бы получилась именно тройка, а не просто три лошади рядом.



В Тройку Василия запряжены Орловские рысаки. Они универсальны, статные с красивыми "лебедиными шейками", говорит мастер. Лошади - это не просто работа, с ними связана вся жизнь наездника.

Василий Минчев наездник, начальник конно-спортивного комплекса:

- В русской традиции использовать все возможности, наряжать тройку всеми нарядами и отдыхаем на русской тройке, катаемся на русской тройке все новогодние праздники.



На русской тройке приезжает и Дедушка Мороз. В его сани запряжено три коня: Декабрь , Январь и Февраль. В этом году на санях не покатаешься, но тройку можно запрячь и в повозку и в кибитку.

- Звон колокольчиков Русской тройки- это звон праздника , в 2020 году русской тройке исполнится 250 лет .

Екатерина Таманова, Александр Чернышев. Вести Владимир