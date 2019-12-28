Члены семьи в момент возгорания спали и ни о чем не подозревали.

Очевидец спас соседей - молодую семью с ребенком - из горящего дома во Владимирской области.Пожар произошел 28 декабря в селе Мошок. Судогодский пожарный Алексей Разнополов в выходной стал свидетелем пожара в соседнем доме. Он вызвал коллег и бросился в горящий дом. В здании он нашел молодую семью, которая спала и ни о чем не подозревала. Мужчина вывел супругов и ребенка на безопасное расстояние двух к прибытию спасателей. В этот момент пламя охватило уже территорию площадью 160 квадратных метров.«Благодаря своевременной помощи очевидца удалось избежать пострадавших и жертв. Власти решают вопрос о предоставлении жилья молодой семье, оставшейся без дома. Пожарные работают на месте для установления причины возгорания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.