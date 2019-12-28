Телеведущая и певица Анфиса Чехова умеет поражать публику. В этот раз поклонники аж пали ниц перед ней.

Телеведущая и певица Анфиса Чехова умеет поражать публику. В этот раз поклонники аж пали ниц перед ней.В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму."Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА😍 Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу☺️ Подробности в сторис. По-моему, это мое самое лучшее рождество☺️", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса в своем инстаграм-аккаунте.Поклонники, как и всегда, пришли в необычайный восторг от вида любимой знаменитости. Меньше, чем за сутки снимки набрали более 12,5 тысяч лайков, а восхищенных комментариев и вовсе не счесть. Многие отметили, что несмотря на возраст, у Чеховой потрясающая фигура.Так заманчиво смотрится", "Как хорошо быть красивой, но еще и очень умной ", "У вас такая классная фигура 🔥", "Эх как хорошо быть красивой все у ваших ног", "Красотка внеземных масштабов 🌹🌹🌹 ", "Дорогая Анфиса! Вы как принцесса! Вот реально. Я люблю смотретьдобрые фильмы про принцесс, доброту, красоту. И ваш блог для меня, этоблог принцессы, такой доброй, воспитанной и очень светлой. Спасибо, чтоделитесь с нами💗", – высказались комментаторы.27 Дек 2019 в 8:36 PST