Накануне поединка российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко против американца Куинтона Джексона состоялась церемония взвешивания. По его итогам знаменитый ММА-боец из России оказался на 11 килограммов легче своего оппонента.

Накануне поединка российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко против американца Куинтона Джексона состоялась церемония взвешивания. По его итогам знаменитый ММА-боец из России оказался на 11 килограммов легче своего оппонента.Вес Емельяненко составил 109 кг, в то время как под Джексоном весы показали цифру 120 кг, сообщает ТАСС. Напомним, что поединок бойцов состоится в рамках турнира Bellator в японской Сайтаме.Известно, что этот бой станет первым в заключительном турне Емельяненко-старшего. Всего их планируется три: помимо Японии встречи также состоятся в Европе и России. По крайней мере, на это надеется глава бойцовской организации Скотт Кокер.Перед боем в активе Емельяненко значится 38 побед при шести поражениях и одном несостоявшемся поединке. У Джексона также 38 побед, но поражений он имеет более чем в два раза – 13.