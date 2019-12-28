Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило факт получения уведомление из России о несогласии РУСАДА с санкциями против российского спорта. Российская сторона намерена обжаловать решение об отстранении наших спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило факт получения уведомление из России о несогласии РУСАДА с санкциями против российского спорта. Российская сторона намерена обжаловать решение об отстранении наших спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).В четверг РУСАДА направило в адрес WADA пакет документов. Это уведомление о несогласии с решением WADA, протокол заседания общего собрания с переводом и письмо с личной оценкой генерального директора Юрия Гануса. Российская сторона намерена обжаловать решение WADA от 9 декабря, запрещающее российским спортсменам выступать на крупных соревнованиях под своим флагом.В тот же день пресс-служба WADA подтвердила получение пакета документов из России. Теперь стороны будут решать спор в Спортивном арбитражном суде.