Знаменитая телесваха снова вляпалась в курьезную историю. В прямом эфире передачи она исполнила перед зрителями эротический танец.

Знаменитая телесваха снова вляпалась в курьезную историю. В прямом эфире передачи она исполнила перед зрителями эротический танец.На шоу "Давай поженимся" ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова расспрашивали очередную гостью об ее талантах. Выяснилось, что она танцует тверк – динамичный и вызывающий танец, который исполняется исключительно мышцами ягодиц.Девушку попросили продемонстрировать свои умения перед телезрителями. Однако она неожиданно решила научить хитромудрым движениям и саму Розу, пригласив ее выступить дуэтом. Гостья попросила ее поднять платье и начать двигать попой вниз-вверх, что у нее получалось не слишком удачно.28 Дек 2019 в 12:26 PSTЗал встретил перфоманс аплодисментами, хотя сама Сябитова назвала произошедшее "позорищем". Зрители шоу "Давай поженимся" согласились с такой оценкой. В комментариях под записью в инстаграм-аккаунте они выразили свое недоумение и отвращение."Боже мой, что это?!", "Тьфу ! Стыд и позор", "Ужасно, я не ханжа , но решила оставить комментарий. Возмутило", "Хочется развидеть", – писали фолловеры.