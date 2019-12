Российский хоккеист Торонто Мэйпл Лифз Илья Михеев получил серьезную травму руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против Нью-Джерси Дэвилз. Россиянин не смог завершить игру из-за глубокого пореза коньком соперника.

Российский хоккеист "Торонто Мэйпл Лифз" Илья Михеев получил серьезную травму руки в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз". Россиянин не смог завершить игру из-за глубокого пореза коньком соперника в одном из игровых моментов.25-летний нападающий из России в третьем периоде встречи неудачно столкнулся с Йеспером Браттом из "Нью-Джерси", после чего на льду появилось много крови. Незамедлительно Михеева заменили и отправили на обследование в раздевалку.Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood