Выяснилось, что супруга Евгения Петросяна придерживается довольно странного способа питания. Татьяна Брухунова раскрыла подробности своей диеты.

Выяснилось, что супруга Евгения Петросяна придерживаетсядовольно странного способа питания. Татьяна Брухунова раскрыла подробности своейдиеты.Оказывается, избранница юмористасъест последний ужин этого года в 19:00, ведь по ночам она не принимает пищу.Однако после боя курантов диета жены Евгения Петросяна превращается в нечто довольнонеобычное."Я много летне ем по ночам, поэтому 31-го декабря ужинаю в привычные 19:00, а после боякурантов "закидываюсь" разными вкусняшками вроде мандаринов и шоколада!", -призналась Татьяна Брухунова в "Инстаграм". Это весьма своеобразный выбор блюд для женщины, которая старается следить засвоей фигурой.Фолловеры похвалили супругу за силу воли.Однако многие не поняли, зачем есть шоколад при отказе от питания в вечернеевремя.29 Авг 2019 в 10:11 PDTНапомним,в выпуске шоу "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисовв подробностях обсуждал детали личной жизни юмориста . Поклонники убеждены, что артисту надо "открыть глаза" намотивы Татьяны Брухуновой, а также напомнили историю Армена Джигарханяна и егомолодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. В свою очередь юморист назвал шоу передачей-пасквилем и заявил, что все сказанное там на 99%было ложью.