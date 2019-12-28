Лучшим спутником желающих погулять в последние выходные года останется зонтик. Сегодня, 27 декабря, Москва скользит под ледяным дождем, а уже завтра эстафету осадков примет мокрый снег. Лужи и наледь под ногами, растаявшие катки и даже имитация снега в Зарядье ничто по сравнению с заключительным капризом декабря. Уходить в Новый год столица будет по лезвию барической пилы.

Лучшим спутником желающих погулять в последние выходные года останется зонтик. Сегодня, 27 декабря, Москва скользит под ледяным дождем, а уже завтра эстафету осадков примет мокрый снег. Лужи и наледь под ногами, растаявшие катки и даже имитация снега в "Зарядье" ничто по сравнению с заключительным капризом декабря. Уходить в Новый год столица будет по лезвию "барической пилы".Футбольное поле московской школы №1747 сегодня взорвало интернет — на кадрах лыжники нарезают круги по искусственному покрытию. Бегают, падают, но не сдаются. Кто эти лыжники, которые не дотерпели до снега, остается загадкой. Школа от них открещивается и даже ищет с полицией за порчу газона. Местные спортсмены, а здесь есть секция "Юный лыжник", сейчас учатся теории и играют в шахматы.У фигуристов таких проблем нет, ведь вместо снега по всей Москве лед. В столице до 22:00 вечера 27 декабря действует желтый уровень опасности. Каток на железнодорожной платформе в Реутове, на станции Ухтомская обледенела лестница... Автомобилисты, прежде чем выехать на трассу, счищали с машин ледовую корку. Некоторые разбивали ее головой.Новогоднее настроение создают заледеневшие кусты и деревья — их будто вырезал скульптор.Погода такая, что поскользнулся даже самолет. В Шереметьеве при рулении он съехал на грунт.Аварии по всей Москве. На Дмитровском шоссе столкнулось, в общей сложности, восемнадцать машин. Обошлось без пострадавших.Будет ли в Москве еще что-то кроме дождя и льда, загадка даже для синоптиков. Гидрометцентр берет паузу."Сохраняется интрига, будет ли новогодняя ночь со снегом, потому что еще небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются 31 числа, а дождь способствует быстрому таянию", — прокомментировал ситуацию и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.В "Зарядье" уже не ждут милостей от природы — туда завезли искусственный снег. На Красной площади снег разбирают на сувениры, ведь это практически единственный снег в Москве.Снегопад в "Зарядье" откроется для посетителей в ближайшие выходные. До этого времени настоящей зимы в столице не ожидается.