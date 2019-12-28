Жители села Азово Омской области смогли переехать из контейнерных вагонов в благоустроенное жилье.

Контейнерные вагоны были предназначены для кратковременного проживания, но по факту люди жили в них десятилетиями.600 контейнеров для временного проживания были доставлены в Азовский район, где проживает большое количество этнических немцев, из Германии.Часть жильцов контейнеров расселили до 2010 года, а с 2011-го в регионе заработала специальная программа, благодаря которой новые квартиры получили 58 семей, сообщает ТАСС. Всего за счет областного бюджета построили 2,7 тысячи квадратных метров жилья для переселенцев.