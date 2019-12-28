Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Милане. 38-летний нападающий подписал контракт с итальянским суперклубом на полгода.

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович продолжит карьеру в "Милане". 38-летний нападающий подписал контракт с итальянским суперклубом на полгода.Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истек, и он стал свободным агентом. Златан долго выбирал новую команду, пока не сделал выбор в пользу "Милана". Футболист присоединится к итальянскому клубу в январе.Златан Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012. За это время он выиграл с "россонери" чемпионат и суперкубок Италии.