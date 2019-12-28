Не так давно звезда Реальных пацанов актриса Марина Федункив представила свою композицию Не устоишь. Однако выяснилось, что знаменитость решилась запеть из-за страшного диагноза.
Не так давно звезда "Реальных пацанов" актриса Марина Федункив представила свою композицию "Не устоишь". Однако выяснилось, что знаменитость решилась запеть из-за страшного диагноза.
Песню фанаты оценили по достоинству. Многие пришли к выводу, что Марина не только талантливая актриса, но и вполне неплохая певица. Начиная свою вокальную карьеру, знаменитость даже шутила, что таким образом решила расширить свою сферу деятельности.
"Теперь я еще и пою, очень надеюсь, мои песни будут поднимать вам
настроение не меньше, чем моя актерская деятельность. И видеться с вами
мы теперь будем не только на моих спектаклях, но и на моих сольных
концертах", – рассказывала Федункив.
Впрочем, уже позже выяснилось, что желание петь – не дань своевольным прихотям, а необходимость. Актрисе поставили жуткий диагноз – астма, и чтобы хоть как-то облегчить свое состояние звезда сериала "Реальные пацаны" должна теперь таким образом тренировать свою дыхательную систему.
"Мне врач рекомендовал петь, чтобы астма меньше давала о себе знать. Я
подумала: "А чего я это делать буду бесплатно?" Решила записать песню. У
меня открылись новые грани: думаю, что ярче этого события ничего быть
не может. Тут и здоровье, и деньги. А вообще для меня сейчас время не
простое. Мы все время ругаемся под конец года – так повелось в нашей
семье. Собираемся вместе и начинаем выяснять, у кого что наболело", – передает слова артистки издание .