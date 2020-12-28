Госкомпания Автодор открыла автомобильное движение по новым участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Движение по нескольким участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыто в столичном регионе. Общая протяжённость трассы, ставшей доступной автовладельцам составляет 170 км.Как отметил во время церемонии открытия зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, новая трасса является значимым объектом не только для Москвы и Позмосковья, но и для всей страны. Он подчеркнул, что в 2020 году строители успели сдать порядка 310 км автодороги. Оставшиеся 25 будут введены в строй в 2021-м.При этом по вновь открывшимся 170 километрам ЦКАД до 11 января проезд будет бесплатным, передаёт Москва 24. По словам председателя правления госкомпании Автодор Вячеслава Петушенко, это новогодний подарок россиянам.ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 км от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она расположена на территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составляет около 340 км.В составе платной автотрассы уже функционируют участки ЦКАД-3 (105,9 км), а также частично доступен для проезда ЦКАД-5 (32 км).В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяжённость составляет больше 105 км. Дорога четырёхполосная, расчётная скорость движения на новом участке составляет 110 км в час.