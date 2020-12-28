Развлекательная программа, квесты и прохождение препятствий – все это ожидало участников на площадках спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо».

Развлекательная программа, квесты и прохождение препятствий – все это ожидало участников на площадках спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо».Мероприятие объединило около 500 детей динамовских коллективов и секций, членов семей сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также участников, которые предварительно зарегистрировались на сайте МГО «Динамо».Проходило все на нескольких площадках. Одна была подготовлена для прохождения спортивных испытаний, на второй работала новогодняя ярмарка, проводился развлекательный интерактив для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после и награждение участников.Для того чтобы получить заветный приз ребятам нужно было пробовать свои силы во всех испытаниях. В программу квеста входило семь станций: кёрлинг, биатлон, хоккей, гольф, катание на снегокатах и тюбингах, броски мячей в дартс для попадания в цель.На празднике не может быть проигравших, ведь скоро Новый год и желания детей должны исполняться. Все участники мероприятия получили сувениры, подарки, медали, а также положительные эмоции и новогоднее настроение.«Сегодня московская городская организация «Динамо» старается сделать все, чтобы мероприятия были масштабными и интересными. Этот зимний спортивный праздник проводится второй год. Особенно сейчас, когда мероприятий стало меньше для детей - они для них особенно важны. И нам удалось решить все вопросы, чтобы сделать праздник не только запоминающимся, но и безопасным», - отметил заместитель председателя московской городской организации «Динамо» Анатолий Долгушев.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве