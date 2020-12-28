Развлекательная программа, квесты и прохождение препятствий – все это ожидало участников на площадках спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо».
Развлекательная программа, квесты и прохождение препятствий – все это ожидало участников на площадках спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо».
Мероприятие объединило около 500 детей динамовских коллективов и секций, членов семей сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также участников, которые предварительно зарегистрировались на сайте МГО «Динамо».
Проходило все на нескольких площадках. Одна была подготовлена для прохождения спортивных испытаний, на второй работала новогодняя ярмарка, проводился развлекательный интерактив для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после и награждение участников.
Для того чтобы получить заветный приз ребятам нужно было пробовать свои силы во всех испытаниях. В программу квеста входило семь станций: кёрлинг, биатлон, хоккей, гольф, катание на снегокатах и тюбингах, броски мячей в дартс для попадания в цель.
На празднике не может быть проигравших, ведь скоро Новый год и желания детей должны исполняться. Все участники мероприятия получили сувениры, подарки, медали, а также положительные эмоции и новогоднее настроение.
«Сегодня московская городская организация «Динамо» старается сделать все, чтобы мероприятия были масштабными и интересными. Этот зимний спортивный праздник проводится второй год. Особенно сейчас, когда мероприятий стало меньше для детей - они для них особенно важны. И нам удалось решить все вопросы, чтобы сделать праздник не только запоминающимся, но и безопасным», - отметил заместитель председателя московской городской организации «Динамо» Анатолий Долгушев.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве