Внесены изменения в соответствующий указ губернатора.

Из-за коронавируса до 15 января 2021 года заведениям общественного питания, продлён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке.Также до 15 января запрещается нахождение лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей в торговых, торгово-развлекательных центрах, в том числе на территории фуд-кортов.Работа последних в ТЦ разрешается при соблюдении социальной дистанции между посетителями в 1,5 метра, посадке из расчёта четыре квадратных метра на человека, максимальной заполняемости не более 50% в будни и не более 30% в выходные дни.Спортшколам и секциям рекомендовано приостановить занятия, а соревнования проводить при согласовании с департаментом физкультуры.