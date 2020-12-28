В регионе продолжается акция Единой России "Спасибо врачам" . На медработников в этом году легла колоссальная нагрузка и новогодние праздники многие из них проведут не дома, а на передовой борьбы с коронавирусом.

В регионе продолжается акция Единой России "Спасибо врачам" . На медработников в этом году легла колоссальная нагрузка и новогодние праздники многие из них проведут не дома, а на передовой борьбы с коронавирусом.Депутат заксобрания Павел Шатохин поздравил с Новым годом сотрудников петушинского инфекционного госпиталя. Для медиков собрали почти полтонны подарков - новогодние наборы, икра, шампанское , ананасы и многое другое. В настоящий момент в больнице 120 пациентов больных КОВИД-19.Павел Шатохин, депутат ЗС (фракция «Едина Россия»):- Самое главное, что мы хотели сказать- поблагодарить замечательных врачей петушинской больницы районной за их самоотверженный труд, за их подвиг, другими словами не назвать то, что они делают сейчас- за помощь людям - нам с вами , которую они оказывают.А суздальских врачей и медсестёр с наступающим праздником поздравил глава района Алексей Сараев и вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин. В ближайшее время на базе суздальской больницы будет открыт ковидный госпиталь. Ранее учреждению были переданы защитные маски и костюмы.Вячеслав Картухин, зампредседателя ЗС (фракция «Единая Россия»), директор Владимирмского филиала РАНХиГС:- Мы бы хотели вас поприветствовать и поблагодарить ваш доблестный коллектив за вашу работу , за ваш труд непростой, потому что суровые действительные дни…