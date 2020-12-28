Наш регион - в числе лидеров по цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Наш регион - в числе лидеров по цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Традиционная предновогодняя пресс-конференция «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошла под знаком цифровизации. В обсуждении приняли участие все 20 регионов, в которых работают компании, в том числе Владимирская область.Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский рассказал о том, как прошел этот сложный для всех год и ответил на вопросы журналистов.Напомним, что накануне 22 декабря в компаниях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметили сразу две важные даты: 100-летие со дня принятия плана ГОЭЛРО и профессиональный праздник – День энергетика.Умные сетиВажнейшие направления работы компаний включают в себя безаварийное электроснабжение, повышение доступности электросетевой инфраструктуры, расширение спектра дополнительных услуг.Для реализации этих задач последовательно проводится работа по цифровизации электрических сетей и модернизации основных фондов. «Цифра» помогает эффективно контролировать систему и управлять процессом, повышать надёжность и качество электроснабжения потребителей, анализировать и принимать эффективные решения.По словам Игоря Маковского, в этом году завершается первый этап цифровой трансформации. Владимирская область вошла в этот пилотный проект и стала одним из лидеров по внедрению цифровых технологий.Важнейшим шагом в сокращении потерь электроэнергии стало внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии. До конца 2030 года в регионах планируется установить 18,1 миллиона «умных счетчиков». В 2021 году - порядка 500 тыс. приборов. Сейчас в регионах уже установлено более 1 млн интеллектуальных счетчиков. Они делают прозрачным путь электроэнергии от генерации до потребителя, сокращают технические и коммерческие потери, позволяют анализировать большие массивы данных.Интеллектуальный учет электроэнергии помогает энергетикам не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. Потребитель при их использовании получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время анализировать информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку. В итоге благодаря этому эффекту, а также переходу на многотарифный энергоучет он сможет сэкономить на плате за потребленную электроэнергию.Постепенно становятся цифровыми и районы электрических сетей. Диспетчеры в режиме реального времени получают точную информацию о месте нарушения и его масштабах, имеют доступ к данным о качестве электроэнергии, работе устройств релейной защиты и другой информации. К 2030 году все РЭС должны перейти на цифру. Состояние оборудования и участков сети будут контролировать Центры управления сетями (ЦУС). В этом году запущено 9 центров управления сетями, готовятся к открытию еще три, в том числе и во Владимире.В следующем году планируется запустить еще 17 центров. Также в этом году заработали пять цифровых подстанций и 26 цифровых районов электросетей.Работа на переднем фронтеПандемия не затормозила переход на новые цифровые форматы. И, в целом, энергетики смогли быстро перестроиться, хотя им пришлось работать буквально в боевых условиях.Нетарифная выручка компаний от дополнительных услуг в 2020 году составила около 4,2 млрд руб. Это 5% от общей выручки. В планах - еще увеличить нетарифную выручку и к 2024 году достигнуть 11 млрд руб.Сегодня праздничное настроение жителей 20 регионов России во многом создают работники энергокомпаний. Вместе с новогодними елками и украшениями ярко сияют стилизованные опоры ЛЭП, которые стали своеобразными символами регионов. «Они появились в тех областях, где энергетики добились высоких показателей эффективности с точки зрения состояния сети. Это наш знак качества», - подчеркнул Игорь Маковский. Например, во Владимире на въезде в город со стороны Боголюбово стоит на посту былинный богатырь Илья Муромец. Символом этого года выбрали Шуховскую башню в Нижегородской области. Это не только великолепный арт-объект, но и важный объект федерального значения.Завершая пресс-конференцию, Игорь Маковский напомнил, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» - социально-ориентированные компании, основным критерием работы которых является повышение качества услуг для потребителей.