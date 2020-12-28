"Энергосбыт Волга" информирует своих клиентов о графике и режиме работы офисов компании в новогодние праздники.
"Энергосбыт Волга" информирует своих клиентов о графике и режиме работы офисов компании в новогодние праздники.
В преддверии каникул до 31 декабря включительно клиентские офисы компании работают в штатном режиме:
29 и 30 декабря
Режим работы: 08:00-17:00;
обед 12:00-12:45.
31 декабря (предпраздничный день)
Режим работы: 08:00-16:00;
обед 12:00-12:45.
В период с 1 по 10 января 2021 клиентские офисы и территориальные отделения компании будут закрыты для посещений. С 11 января 2021 года работа офисов возобновляется в привычном графике.
Энергосбыт Волга напоминает, что направить обращение специалистам компании в нерабочие дни можно дистанционно с помощью сервиса «Задать вопрос» на официальном сайте или на электронную почту [email protected]
Данные сервисы доступны круглосуточно, принимают в работу и официально регистрируют все поступающие от клиентов заявки и документы.
Для оплаты счетов в праздничные дни клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами:
Личным кабинетом абонента.
Виджетом на сайте «Оплатить квитанцию онлайн».
Мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга»
Энергосбыт Волга поздравляет клиентов с наступающими праздниками!