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<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2020-energosbyt-volga-informiruet-o-rabote-svoix-ofisov-v-novogodnie-prazdniki.html" target="_blank">Энергосбыт Волга информирует о работе своих офисов в новогодние праздники</a> - "Энергосбыт Волга" информирует своих клиентов о графике и режиме работы офисов компании в новогодние праздники.