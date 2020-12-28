ГК ВТБ Лизинг и Ростелеком заключили лизинговые сделки на поставку систем для мониторинга и хранения данных.

ГК ВТБ Лизинг и Ростелеком заключили лизинговые сделки на поставку систем для мониторинга и хранения данных. Общая сумма приобретённого оборудования составляет порядка 6 млрд руб. Оборудование поставляется в финансовый лизинг сроком на 5 лет.ВТБ Лизинг сегодня активно развивает направление финансирования поставок телеком-оборудования. Компания является крупнейшей в России по лизинговому портфелю в данном сегменте в рейтинге Эксперт РА по итогам 9 месяцев 2020 г. В 2020 г. компанией был заключен целый ряд новых договоров по такой технике: число клиентов по направлению за год выросло в 2 раза, в 2,8 раза увеличился объем телеком-оборудования в новом бизнесе.С Ростелекомом и его дочерними компаниями ВТБ Лизинг сотрудничает с июня 2019 года. С этого времени был заключен пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования, комплексных систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационной и IT-техники."Мы рады расширению сотрудничества с Ростелекомом, который включен в перечень системообразующих предприятий страны. Всегда готовы предлагать эффективные решения для реализации стратегически значимых для страны проектов. Телекоммуникационное оборудование мы считаем одной из ключевых точек роста рынка лизинга в России в будущем. Спрос на финансирование в этом сегменте высок, велики объемы закупок, лизинг может стать хорошим решением при таких закупках: он позволяет получить хорошую экономию. Мы предлагаем нашим клиентам сбалансированные решения, индивидуальный подход, различные виды финансовых услуг, в том числе сложноструктурированные сделки», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.