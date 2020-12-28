Бывший руководитель ведомства - Михаил Романычев - покинул свой пост.

Ранее редакция «33Live.Ru» читателям, что главный архитектор Владимирской области Михаил Романычев вскоре покинет свой пост.И вот, как рассказали нам в пресс-службе администрации региона, 26 декабря он освобождён от должности директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области.«Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин в связи с истечением срока действия контракта госслужащего», - добавили в Белом доме.Исполнять обязанности начальника ведомства будет его зам - Сергей Дмитриев.