Госавтоинспекция Москвы информирует о графике приема граждан в подразделениях столичной ГИБДД в период с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года...

В период с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года прием граждан в подразделениях столичной ГИБДД будет осуществляться по следующему графику:4, 5, 8 января 2021 года с 8 часов 00 минут до 22 часов 00 минут и 6 января 2021 года с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, перерыв с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в следующих отделениях:- отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);- отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5);- отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Сигнальный проезд, дом 9);- отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Перерва, дом 21);- отделение регистрации АМТС (физические лица) МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Академика Глушко, дом 13);- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Лобненская, дом 20);- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5);- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Вернисажная, дом 1, строение 1);- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Нижние Поля, дом 35, строение 2);- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, Варшавское шоссе, дом 170Д).1, 2, 3 и 7 января 2021 года - нерабочие дни.Внимание! Подразделения МО ГИБДД ТНРЭР № 1-5 ГУ МВД России по г. Москве, не указанные в представленном перечне, в период с 1 по 8 января 2021 года работать не будут.31 декабря 2020 года прием граждан в отделениях регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1, 3, 4, 5 ГУ МВД России по г. Москве, расположенных по адресам: Пресненская набережная, дом 2; Новоясеневский проспект, дом 1; Кировоградская, дом 13А; Щелковское ш., д. 75, будет осуществляться с 10 часов 00 минут до 21 часов 00 минут, перерыв с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.В остальных подразделениях МО ГИБДД ТНРЭР № 1-5 ГУ МВД России по г. Москве, прием граждан 31 декабря 2020 года будет осуществляться с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут и перерывом на обед с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.Прием граждан в 1-8 Отдельных специализированных батальонах ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве по вопросам исполнения административного законодательства будет организован по следующему графику:- 4, 5, 6 и 8 января 2021 года – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с перерывом на обед с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;- 9 января 2021 года - с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;- 1, 2, 3, 7 и 10 января 2021 года - выходные дни;Прием граждан по вопросам выдачи транспортных средств, задержанных в порядке статьи 27.13 КоАП РФ и оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях будет осуществляться в круглосуточном режиме.