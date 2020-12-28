С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 698 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 390 пациентов. В стационарах лежит 678 человек, из них 364 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 719 заболевших.

По информации пресс-службы правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 117 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 92 пациента.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 60 костромичам. Ещё 11 новых случаев зарегистрировано в Шарьинском районе, 8 – в Костромском районе, семь – в Нерехтском районе. По пять заразившихся прибавилось Нейском и Буйском районах. Четыре новых случая зафиксировано Галичском районе, три – в Макарьеве, по два – в Мантурово, Сусанинском и Красносельском районах. По одному инфицированному выявили в Вохме, Кологриве, Антропово, Судиславле, Чухломском, Кадыйском, Межевском и Островском районах.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 698 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 390 пациентов. В стационарах лежит 678 человек, из них 364 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 719 заболевших.