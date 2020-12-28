Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Оперативном штабе РФ.

За минувшие сутки на территории Владимирской области подтвердили восемь летальных исходов от коронавирусной инфекции.Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в Оперативном штабе РФ. Зарегистрировано 178 новых случаев заражения. Врачи выписали из больниц 142 пациента.С начала пандемии во Владимирской области заболели более 18 тысяч человек. Выздоровели - 16 246 местных жителей. Общее число смертельных случаев от коронавируса - 463.Карта заболеваемости на 28 декабря выглядит так:53 заболевших выявлено во Владимире,24 в Гусь-Хрустальном,16 в Муромском,11 в Ковровском,9 в Александровском,9 в Петушинском,8 в Вязниковском,7 в Юрьев-Польском,7 в Суздальском,5 в Камешковском,5 в Киржачском,5 в Селивановском,4 в Меленковском,4 в Гороховецком,4 в Кольчугинском,3 в Собинском,3 в г. Радужный,1 в Судогодском районе.