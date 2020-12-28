Городской центр дистанционного медицинского наблюдения за амбулаторными пациентами с КОВИД-19 был открыт на базе Областного центра лечебной физкультуры в ноябре этого года. Основная задача

Городской центр дистанционного медицинского наблюдения за амбулаторными пациентами с КОВИД-19 был открыт на базе Областного центра лечебной физкультуры в ноябре этого года. Основная задача специалистов кол-центра – следить за состоянием пациентов, находящихся на лечении дома с диагнозом коронавирус или с подозрением на эту инфекцию. Каждое утро списки заболевших в кол-центр присылают медики из семи городских