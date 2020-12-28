Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик Город, где хочется жить. Были отмечены успехи столицы в практике внедрения самых современных технологий и электронных сервисов.

Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Были отмечены успехи столицы в практике внедрения самых современных технологий и электронных сервисов.На конкурсе "Город, где хочется жить" Москву признали одним из лидеров среди городов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов. Сразу несколько проектов, реализующихся в российской столице, удостоились дипломов.Речь идет о портале , Москвы и таких проектах, как "", "", и ("МЭШ"). Обратили внимание и на мобильное приложение "".Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры города должны соответствовать мировому уровню. А для сбалансированного развития города требуется комплексный подход, добавила она. В таком случае Москва продолжит с каждым годом становиться комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации."По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва – ориентир для многих мегаполисов", – заметила Наталья Сергунина.В разговоре с корреспондентом Дни.ру на динамику происходящих изменений обратил внимание эксперт по цифровой технике и сервисам Сергей Вильянов. Он заметил, что жители Москвы могли наблюдать все улучшения своими глазами."Фактически не было ничего – только зачатки "Госуслуг" и все. А сейчас – это действительно такая мощная цифровая платформа, которая работает и помогает практически во все сферах жизни. С нуля построен действительно очень функциональный инструмент", – рассказал эксперт.