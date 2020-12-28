Теперь пользователи смогут прокатиться по Владимирскому шоссе, а также улицам Юбилейной и Московской. Также любителям виртуальной реальности доступны деревни Ковардицы, Чаадаево, Макаровка, Зименки, Булатниково и другие.

Среди локаций популярной компьютерной игры Bus Driver Simulator появились окрестности Мурома. Теперь пользователи смогут прокатиться по Владимирскому шоссе, а также улицам Юбилейной и Московской. Также любителям виртуальной реальности доступны деревни Ковардицы, Чаадаево, Макаровка, Зименки, Булатниково и другие. Среди узнаваемых городских территорий – стадион, гостиница и автовокзал.Как сообщают наши коллеги из «Муром24.рф», игрок может выполнять рейсы в город или между деревнями. Кроме летнего пейзажа, доступен и зимний город.Если игра будет пользоваться популярностью, разработчики планируют расширить «Окрестности Мурома» и улучшить карту. Найти её можно в каталоге Steam.Добавим, что над проектом трудится команда из 10 человек - «KishMish Games». Программисты занимаются разработкой игр транспортной тематики. Симулятор Bus Driver Simulator вышел в декабре 2019 года.